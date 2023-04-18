مجلس الرقة المدني يستذكر الذكرى السنوية السادسة لتأسيسه

وتجمع العشرات من أعضاء مجلس الرقة المدني وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلات عن تجمع نساء زنوبيا ومجلس الرقة العسكري والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمام مقر المجلس المدني، بالتزامن مع الذكرى السنوية السادسة لتأسيس المجلس.

و ألقى الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني الشيخ محمد نور الذيب كلمة بهذه المناسبة، تطرق فيها إلى الظروف الصعبة التي رافقت تأسيس المجلس، كما استذكر الشهداء الذين "سقطوا في ساحات المواجهة مع قوى الإرهاب والظلام عامة وشهداء مجلسنا خاصة الذين طالتهم يد الغدر معتقدة أن استشهادهم سيثبط من عزيمتنا وسيوقف مشروعنا الذي طالما آمنا به، ولكن خاب ظنهم فاستشهاد عمر علوش وإبراهيم الطيار والشهيد الحي إبراهيم الحسن كان محرضاً لنا على متابعة مسيرة العطاء والتضحية والبناء".

وأضاف الذيب "مما لاشك فيه أن مشروعنا اليوم ممثلاً بالإدارة الذاتية وما حققته من نجاحات سياسية محلية ودولية واقتصادية وأمنية بات اليوم رقماً صعباً في معادلات الأزمة السورية لا يمكن تجاهله بعد أن أمست منطقة شمال وشرق سوريا مركز استقطاب وجذب لكل السوريين، ومن كل المكونات بعد أن غدت ملاذاً آمناً لهم وأن مشروع الإدارة الذاتية بكل ما له وعليه أصبح تجربة ونموذجاً يمكن أن يجد طريقه للتطبيق في مناطق أخرى من الجغرافية السورية".

واختتم الشيخ محمد نور الذيب كلمته بتوجيه الشكر والتقدير "للجهود والتضحيات التي قدمها أعضاء ومؤسسي مجلس الرقة المدني مع تأكيدنا وحرصنا على متابعة مسيرة المجلس وبصدق وأمانة من أجل تحقيق أهدافنا. عاشت سورية واحدة موحدة ولكل السوريين".

ومن ثم أقيمت مأدبة إفطار حضرها أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وشيوخ وعلماء الدين وتجمع نساء زنوبيا وشيوخ العشائر".

(م خ/ك )

ANHA