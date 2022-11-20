مجلس الرقة المدني وشيوخ عشائر الرقة يدينون الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

تجمع أعضاء مجلس الرقة المدني وأعضاء المؤسسات العسكرية وشيوخ ووجهاء عشائر الرقة، أمام مبنى المجلس للإدلاء بالبيان الذي قرأه الرئيس المشترك للمجلس المدني محمد نور الذيب.

وأدان البيان واستنكر الهجمات التركية "الغاشمة" على مناطق شمال وشرق سوريا، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأوضح البيان "تزامنت الهجمات التركية مع انعقاد ملتقى العشائر السورية الثاني والذي كان من المقرر عقده اليوم الأحد 20 تشرين الثاني بمشاركة أكثر من 6300‏ شخص من شيوخ ووجهاء كافة العشائر والقبائل الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء العشائر من الداخل السوري".

وأكد البيان "باسم شيوخ ووجهاء عشائر الرقة فإننا نحمل دولة الاحتلال التركي المسؤولية الكاملة عن تأجيل هذا الملتقى, والذي ينعقد في مرحلة مصيرية حاسمة كمساهمة في السعي لحل الأزمة السورية ولترسيخ مبدأ الإدارة الذاتية, وإثبات وقوف شعوب شمال وشرق سوريا مع الإدارة الذاتية والدفع بالعملية السياسية إلى الحوار السوري-السوري لإنهاء الأزمة السورية".

وأضاف البيان "نوجه رسالة للداخل السوري وخارجه بأن كافة العشائر وجميع مكونات شمال وشرق سوريا تقف إلى جانب الإدارة الذاتية وأبنائهم ضمن قوات سوريا الديمقراطية لترسيخ الأمن والأمان".

وأكد البيان في ختامه "إن تلك الهجمات وفي هذا التوقيت المحدد كان المقصود منها عرقلة ملتقى العشائر السورية الذي يهدف لتوحيد مكونات الشعب السوري, بالإضافة إلى إعطاء عدة رسائل ودلالات على أن مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب, هو مشروع لكافة مكونات الشعب السوري".

(أ ع/خ)

ANHA