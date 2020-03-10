واستمرت الدورة 45 يوماً، تلقى خلالها المقاتلين دروساً سياسية وفكرية وعسكرية، وتدريب على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وقتال الشوارع.

وحضر مراسم التخريج التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت وعرض وعسكري قدمه المتخرجون ؛ قياديين في قوات سوريا الديمقراطية إلى جانب شيوخ ووجهاء عشائر الرقة وأعضاء من المؤسسات المدنية، ثم ألقى القيادي في مجلس الرقة العسكري عبدو الرقة كلمة أكد فيها "بتخريج هذه الدورات نُعزّز من قوتنا الدفاعية والقتالية للتصدي لأي هجوم على مناطقنا، لأننا بهذه الفترة نمر في ظروف عصيبة تشهدها المنطقة، واعتداءات وخاصةً من قبل العدوان التّركي الذي يُهدّد المنطقة".

وأضاف: " وأنتم أيها المقاتلين يقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة لحماية شعبكم والدفاع عن أرضكم وعرضكم لأن الشعب منحكم الثّقة للدفاع عنه, والوقوف بوجه أي خطر يهدد استقراهم وأمنهم".

ومن ثم قدّم المقاتلين عرض عسكري أمام الحضور أبرزوا من خلاله ما تعملوه من فنون قتالية خلال مدة الدورة ليأدوا بعده القسم العسكري معاهدين بالسير على خُطى الشهداء والدفاع عن وحدة الأراضي السورية.

يُذكر أن الشهيد "عزوز الحسين" الذي حملت الدورة باسمه استشهد أثناء مشاركه بحملة تحرير مدينة الرقة من داعش

(ح م /م)

ANHA