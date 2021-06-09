مجلس الرقة العسكري يحتفل بمرور السنوية الثانية لتأسيسه

الاحتفالية التي أُقيمت في الفرقة 17 بدأت بعرض عسكري من قبل مقاتلي المجلس، من ثم تلاها إلقاء عدّة كلمات ، ومنها كلمة باسم مجلس الرقة العسكري ألقاها القيادي فيصل السالم حيث قال" كان دأب المجلس في هذه السّنوات الثلاث على رفد القوات ضمن مؤسسات التدريب والأفواج بكفاءات عسكرية تُحقق الجاهزية لرد أي عدوان على المكّتسبات الثورية ومقدرات الشّعب.

المشروع الذي ابتدأناهُ بثورة سوف ننهيه بنصر

وتلاها كلمة ألقاها العضو في لجنة العلاقات العسكرية العامة محمد تركي السوعان حيث قال"إرادة الشعب وأبناؤه كان كفيلاً بتشكيل قوّات هذا المجلس، الذي اليوم نحتفل بذكرى تأسيسه، وما يعزز هذه الإرادة هو الشّعب والإيمان المطلق بالحريّة والعيش بكرامة، وإننا ماضون على عهدنا لشّعبنا ولشهدائنا".

ثقتنا بقواتنا لن تكون إلا بفرض ثورة الديمقراطية

وأما الكلمة التي أُلقيت باسم الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني ألقاها الشيخ محمد نور الذيب والذي بارك تأسيس هذا المجلس ثم قال: "يحتم علينا بذل المزيد من الجهود والتوعية والتحلي بفلسفة الحريّة وتحريرنا لذاتنا، فالتاريخ الذي أنجب شخصيات من أجل الشهادة ليس بعاجزً أن يخلق مثلهم في عصرنا الراهن، الذي لهم الدور البارز في حماية مكتسبات الشّعب أكثر وحماية الثورة، لأن هذه هي ثقتنا بقوّاتنا".

تأسيس المجلس انطلاقة تاريخية تهدم أطماع العدو

وجاءت في الكلمة التي ألقيت باسم حزب سوريا المستقبل في الرقة ألقتها العضوة زليخة عابدي حيث قالت: "هذا المجلس سوف يكون نقطة تحول تاريخية، والذي يضم كافة المكونات دون إقصاء، ولتكون ثوراتنا أعمق ثورات من أجل الحرية، يجب علينا انطلاقة جذرية وعملية لبناء مجتمع حقيقي يتمتع بالحرية ويحميه هذا المجلس حتى لا ينال منا العدو، نتمنى لمجلسكم الكريم إعادة البريق لألوان الطيف السوري وبث الحياة فيها من جديد ولكم التوفيق والنجاح في مهامكم في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها".

بفضل تضحيات شهدائنا نحتفل بيومنا

وفيما تلاها كلمة باسم المجلس التشريعي ألقاها مصطفى حمشو حيث قال: "نبارك لكم الذكرى السنوية الثانية لتأسيس هذا المجلس نحتفل فيها اليوم بفضل دماء شهداء الحرية، شهداء النصر، ونبارك تأسيسه بشخص الشهيدة هفرين الخلف وعمر علوش، وكل قطرة دم شهيد".

واختتمت الكلمات بكلمة باسم مكتب الدفاع الذاتي ألقاها القيادي زيدان العاصي حيث قال" قوّاتنا اليوم هي القوات التي ستكون مسؤولة عن تطوير وحماية المجتمع، ويتخذون من نضال أخوة الشّعوب والقيّم المجتمعية الديمقراطية أساس لهم".

وأضاف: "بعد التحرير التاريخي الذي حققتهُ قواتنا على هذه الجغرافية، وقع على عاتقهم عملية البناء والنّضال، والتي سوف تُخلق مستويات جيدة في حماية هذه المناطق من العبث والفساد، لإكساب الوعي السياسي والتّنظيمي".

واختتمت الاحتفالية بتكريم المقاتلين ضمن المجلس العسكري لجهودهم المبذولة في حماية المنطقة، تلاها عقد الدبكات على وقع الأغاني الشعبية من قبل الحضور.

(ر عل)

ANHA