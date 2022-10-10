مجلس الرقة العام لحزب سوريا المستقبل يستذكر الشهيدة هفرين خلف

وحضر الفعالية أعضاء حزب سوريا المستقبل ومجلس عوائل الشهداء وشيوخ ووجهاء عشائر الرقة والمجالس والكومينات.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لرواح الشهداء ثم ألقيت عدة كلمات منها كلمة باسم مجلس الرقة العام في حزب سوريا المستقبل القتها نائبة الرئاسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل فاطمة العلي جاء فيها: نقف اليوم هنا لذكرى استشهاد الرفيقة هفرين خلف والتي غيبتها عن ساحة النضال السياسي قوى الشر. وكانت مثال للشعلة النضالية يحتذى به في النضال والتحرير".

وأضافت العلي "عاهدت الشهيدة هفرين خلف وأوفت، وقدمت أثمن ما يملكه الانسان، إلا وهو الروح والدم، ومن هنا ومن هذا المنبر نجدد العهد لشهيدتنا بإننا ماضون لبناء سوريا تعددية ديمقراطية لامركزية".

وألقيت كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية القاها والد الشهيد خلف البوش جاء فيها: إلى الأرواح التي فارقتنا وأحزننا رحيلهم، إلى من تمزقت قلوبنا لفراقهم، إلى من تركوا ثغرة في حياتنا لا يملأها سواهم، فالشهادة لا ينالها إلا من يكمن حب الوطن في داخله والإيمان بقضية شعبه ولهم مكانة عظيمة".

وأضاف البوش "مرحباً بالشهيدة المسافرة ومرحبا بالصورة الحلوة التي تحمل المستقبل والتي عملت من أجله وكافحت من أجلنا جميعاً وأصبحت رمزاً لمستقبل أمتنا العظيمة ورسالة إلى الانسانية التي تحمل الحب والعطاء لنا ولسوريا حرة ديمقراطية".

وبعدها تم إشعال الشموع استذكاراً لروح الشهيدة هفرين خلف.

(م خ)

ANHA