مجلس النيجر العسكري لم نطلب من السفراء الأجانب المغادرة

قال مصدر في خارجية النيجر إن الأخبار المتداولة حول مطالبة النيجر من سفراء نيجيريا وألمانيا والولايات المتحدة بمغادرة نيامي ليست صحيحة، موضحاً أن سفير فرنسا هو السفير الوحيد الذي طُلب منه المغادرة.

وأفادت "فرانس برس" بأن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تراجع عن تأكيد صحة وثيقة أمهلت سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد مطالبته السفير الفرنسي بالمغادرة.

وذكرت الوكالة أن مطالبة المجلس العسكري في النيجر سفراء هذه الدول بالمغادرة استندت لوثيقة مزيفة، مشيرة إلى أن هذا المجلس كان أكد لها في وقت سابق صحة هذه الوثيقة قبل أن يتراجع عن ذلك.

وفي ردها على قرار المجلس العسكري طرد سفيرها، أعلنت الخارجية الفرنسية أنه ليس مؤهلاً للمطالبة بمغادرة السفير الفرنسي في نيامي، وقالت الخارجية الفرنسية إن قرارات النيجر يجب أن تأتي فقط من السلطات الشرعية والمنتخبة، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على تقييم الظروف الأمنية وظروف عمل سفارتها هناك.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية، إن وزارة خارجية النيجر أبلغتها بأنها لم تصدر طلباً بمغادرة دبلوماسيين أميركيين لنيامي، وأن واشنطن لم تتلقَ أي طلب رسمي من النيجر بشأن مغادرة بعض الدبلوماسيين الأميركيين.

(س ع)