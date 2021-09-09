مجلس النواب الليبي يصادق على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته

وصرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح صادق على القانون رقم رقم 1لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته وتمت إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

وفي الرسالة الموجهة إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، قال مدير شؤون الرئاسة بـ«النواب» عوض الفيتوري، إن مجلس النواب «الجهة التشريعية الشرعية في ليبيا»، وإنه أصدر القانون «في إطار سعيه للوفاء بالالتزامات المناطة به بشأن سن التشريعات وإصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية».

وفي وقت سابق استأنف البرلمان الليبي جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على أدائها، أمس الأربعاء، فيما أكد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، استعداده للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، والالتزام بالشفافية في كل ما تنفقه الحكومة

وأبدى دبيبة، خلال جلسة برلمانية عقدت في طبرق، الاستعداد للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، "شرط أن تكون العلاقة واضحة الأسس، والمعايير، مع ضرورة إجراء الأمور في إطار النظام".

كما أكد أن حكومته "على استعداد لتقديم أي إيضاحات بشأن الأموال التي أنفقت وكيف جرى صرفها"، موضحًا أنها خصصت 250 مليون دينار لوزارة الحكم المحلي، ومليارا و200 مليون دينار لوزارة الصحة.

(أ ع)