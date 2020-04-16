مجلس النواب الليبي للأمم المتحدة ومجلس الأمن: نتعرض لعدوان تركي غاشم

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، بأن صالح تناول في رسالته ما تتعرض له ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة من "عدوان تركي عسكري غاشم تدك فيه مدن ليبية آمنة من البحر والجو"، إضافة لتدخل أنقرة السافر في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة".

وشدد رئيس مجلس النواب على أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويمثل خرقا واضحا وجليا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية و نسف وتجاهل كامل لمخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف بليحق أن رئيس مجلس النواب أكد في خطابه للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على أن مجلس النواب الليبي يمارس اختصاصاته طبقا للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة، نيابة عن الشعب الليبي، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا ووقف الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

المصدرRt