مجلس النواب العراقي يطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الانتهاكات التركية

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات التركية على سيادة العراق وحماة ثغوره من شأنها أن تلحق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وتركيا بشكل كامل.

واستنكر الكعبي بشدة تمادي القوات التركية بعدوانها، وكان آخرها ما حدث اليوم من قصف لعجلة عسكرية تابعة لحرس الحدود العراقي بمنطقة سيدكان التابعة لهولير والذي تسبب باستشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى ، وآمر الفوج الثالث/ اللواء الثاني ومرافقهم.

وطالب الكعبي الحكومة باستدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة، مشدداً على أن تكرار التجاوزات التركية يعد انتهاكاً صارخاً لجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعياً مجلس الأمن الدولي للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتكررة والتأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار.

(ي ح)