مجلس النواب العراقي بصدد إرسال لجنة للتحقيق بملف استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية في باشور كردستان

وقال الصالحي في حديث صحفي، إن "ملف استخدام تركيا للأسلحة الكيمائية تمت مناقشته في مجلس النواب"، مشيرا إلى انه "سيتم تشكيل لجنة مختصة للتقصي وللتحقيق في ملف استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية وجمع الادلة الكافية من مواقع العمليات".



وأضاف، أن "اللجنة التي تم تشكيلها تضم عددا من وزارة الدفاع ولجنة الامن و الدفاع النيابية ومن وزارة الخارجية أيضا".



وتابع، أن "هدف اللجنة هو جمع الأدلة والبراهين الكافية من اجل التوجه بشكوى رسمية لدى المحاكم الدولة ومجلس الامن الدولي".