مجلس النواب العراقي بصدد إرسال لجنة للتحقيق بملف استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية في باشور كردستان

نقلت وسائل إعلام عراقية عن النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة مختصة للتقصي والتحقيق بملف استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية شمال العراق.
العالم والشرق الاوسط 2022-11-16T22:26:00 مركز الأخبار

وقال الصالحي في حديث صحفي، إن "ملف استخدام تركيا للأسلحة الكيمائية تمت مناقشته في مجلس النواب"، مشيرا إلى انه "سيتم تشكيل لجنة مختصة للتقصي وللتحقيق في ملف استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية وجمع الادلة الكافية من مواقع العمليات".

وأضاف، أن "اللجنة التي تم تشكيلها تضم عددا من وزارة الدفاع ولجنة الامن و الدفاع النيابية ومن وزارة الخارجية أيضا".

وتابع، أن "هدف اللجنة هو جمع الأدلة والبراهين الكافية من اجل التوجه بشكوى رسمية لدى المحاكم الدولة ومجلس الامن الدولي".


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