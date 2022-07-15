مجلس النواب الأميركي يوافق على تعديل يقيّد بيع طائرات F-16 لتركيا

وافق مجلس النواب الأميركي يوم الخميس، على قانون من شأنه خلق عقبة جديدة أمام خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا، بحسب وكالة رويترز.

ووافق مجلس النواب على الإجراء الذي قدمه النائبان الديمقراطيان فرانك بالوني وكريس باباس، كتعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، حيث صوّت 244 عضواً لصالح التعديل، في حين رفضه 179 نائباً.

سيمنع هذا الإجراء الولايات المتحدة من بيع أو نقل الطائرات إلى تركيا ما لم تشهد الإدارة أن القيام بذلك ضروري للأمن القومي للولايات المتحدة، ويتضمن وصفاً للخطوات الملموسة التي تم اتخاذها لضمان عدم استخدامها في عمليات التحليق المتكررة غير المصرّح بها في اليونان.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز، الذي يراجع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى، قد قال في وقت سابق إنه عارض البيع.

وزاد حنق المشرعين في الولايات المتحدة من أنقرة بعد استحواذها عام 2019 على نظام دفاع صاروخي روسي الصنع، مما أدى إلى فرض عقوبات أميركية، وكذلك إزالة تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة F-35.

كما أن قبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية المتزايدة على السلطة وتقويض الحريات للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان دفعت الكثيرين في واشنطن إلى الوقوف في وجه بيع أسلحة لتركيا.

(م ش)