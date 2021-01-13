مجلس النواب الأميركي يناقش توجيه اتهام لترامب

ومن المقرر أن يصوت المجلس أولاً على تحديد القواعد الخاصة بالنقاش، وإذا تمت الموافقة عليها، فسيمهد ذلك الطريق أمام تصويت في وقت لاحق الأربعاء، على إقرار بند للمساءلة، يتهم ترامب بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على لائحة الاتهام حوالي الساعة 15,00 (20,00 بتوقيت غرينيتش) في مجلس النواب، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسيؤدي هذا إلى اتخاذ إجراء عزل رسمياً بحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاماً مرتين في الكونغرس.

(ي ح)