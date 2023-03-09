مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد مشروع سحب القوات من سوريا

هُزم التشريع الذي يوجه الرئيس جو بايدن بسحب حوالي 900 جندي أميركي من سوريا في غضون 180 يوماً في مجلس النواب يوم أمس، حيث حذر معارضو الإجراء من أنه قد يسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه وتعريض الولايات المتحدة وحلفائها للخطر، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ودعما للوثيقة التي دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سحب الجيش الأمريكي من سوريا، صوت 103 مشرعا فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.

وعلى الرغم من هزيمتها في سوريا، لا تزال خلايا داعش النائمة تشن هجمات في جميع أنحاء سوريا والعراق حيث أعلنت الحكم ذات مرة.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، إن الولايات المتحدة شاركت العام الماضي في عمليات مع شركاء أسفرت عن مقتل 466 من داعش واعتقال 250 آخرين. وإذا سحبت الولايات المتحدة قواتها الآن، فقد يؤدي ذلك إلى عودة ظهور داعش.

وأضاف ماكول: "يجب أن يستند سحب هذا النشر القانوني والمصرح به للقوات الأميركية في حال الهزيمة الكاملة لداعش".

وقال العضو الديمقراطي البارز في اللجنة، النائب غريغوري ميكس، إنه يعارض وجوداً عسكرياً أميركياً غير محدد المدة في سوريا، لكنه قال عن مشروع التشريع: "يفرض هذا الإجراء نهاية مبكرة لمهمتنا في وقت حرج بالنسبة لجهودنا".

وقال النائب ريان زينكي: "الحقيقة الصعبة هي أننا إما نقاتلهم في سوريا أو نقاتلهم هنا. إما أن نحاربهم ونهزمهم في سوريا، أو نحاربهم في شوارع أمتنا".

وفي الأسبوع الماضي، قام رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال مارك ميلي بزيارة مفاجئة إلى سوريا للحصول على تحديثات بشأن مهمة الولايات المتحدة لمكافحة داعش.

(م ش/أ)

ANHA