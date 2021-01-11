مجلس النّوّاب الأمريكيّ يطرح مشروع قرار عزل ترامب

ولم يُعلن عن مشروع القرار الأول في قاعة المجلس كونه لم يطرح للتصويت عليه من جانب الأعضاء لكن الإجراء طُرح من أجل فسح المجال أمام تطبيقه في وقت لاحق الأسبوع الجاري.

وحاول الديمقراطيون تمرير مشروع قرار يحثّ بنس ومجلس الوزراء على إنفاذ التعديل 25 في الدستور الأمريكي، لكنّه حُجب من جانب الجمهوريين في المجلس.

من جانبه، أجرى زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ستيني هوير محاولة لتمرير المشروع عبر الموافقة المطلقة، لكن أليكس موني ممثل غرب فيريجينا قدم اعتراضاً.

وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قد أمهلت بنس 24 ساعة لعزل ترامب أو سيتحرّك مجلس النواب لتنفيذ هذا الإجراء.

(ي ح)