مجلس المرأة: نتمنى أن يكون عيد الأكيتو هذا العام انبعاثا وتجديداً للقيم الإنسانية

أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بياناً بمناسبة حلول رأس السنة السريانية – الآشورية (عيد الأكيتو).

وجاء في البيان:

"بمناسبة حلول عيد رأس السنة السريانية – الآشورية ( الأكيتو ) هذه المناسبة التاريخية العريقة, يتقدم مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا إلى الشعب السرياني – الآشوري بأحرّ التهاني وأسمى التبريكات، مع تمنيات أن يكون ( عيد الأكيتو) هذا العام انبعاثا وتجديداً لقيم الإنسانية والمحبة وأن يحل السلام والأمان في هذا العام بدل الدمار والموت وفي ظل الذي تعيشه سوريا.

منذ تسع سنوات استطاعت شعوب شمال وشرق سوريا في هذه السنوات أن تثبت تمسكها بقيم التآخي والمحبة والعيش المشترك وأن تكون نموذجاً رائعا لكل سوريا، ولا سيما المرأة التي كانت رائدة في تجسيد هذه القيم ووضعت حجر الأساس للمشروع الديمقراطي في المنطقة وليمتزج تجدد الطبيعة بتجدد الحياة لكل الشعوب التواقة للحرية ."

كل عام والشعب السرياني – الآشوري بألف خير.

(س و)

ANHA