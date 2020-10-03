مجلس المرأة يعقد سلسلة اجتماعات في منبج وريفها

وبدأ مجلس المرأة السورية بعقد سلسلة اجتماعات متفرّقة مع مختلف فئات المجتمع والعاملين والعاملات في مؤسسات المجتمع المدني، قوى الأمن الداخلي، القطاع الصحي، كخطوة للمناقشة مع الفئات المذكورة للوصول إلى مجتمع واعٍ ومنظّم.

الاجتماع الذي عقد اليوم في بلدة العريمة غرب منبج، حضره العشرات من نساء ورجال البلدة.

بعد الوقوف دقيقة صمت، تحدّثت الإدارية في مجلس المرأة السورية نقشية خليل، وقالت:" من أجل أن نوعّي ونبني مجتمعنا بالشكل الصحيح ولأنّنا جميعنا مسؤولين عن بناء المجتمع، يجب علينا أن نكون واعيين ومنظّمين لنحيا حياة سليمة".

وتطرّقت نقشية حول ظاهرة العنف المستمرّة ضدّ المرأة وقالت: "إنّ العنف ظاهرة اجتماعية منتشرة في مجتمعنا تشلّ الأسرة والمجتمع معاً، وهذا يؤدّي إلى ازدياد حالات الطلاق وتشرّد الأطفال الذين يصبحون حاقدين على المجتمع وعلى الأبوين والانجرار وراء الأفعال والأعمال اللّاأخلاقية كتعاطي المخدرات والسرقة ".

وكما ألقت عضوة لجنة الصحة منى الأحمد كلمة حول الواقع الصحّي في ظلّ انتشار فيروس كورونا، منبّهة الشعب المحافظة على النظافة الشخصية، واتخاذ التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وكما أشارت عضوة لجنة التربية والتعليم منال الخلف حول تقيد الأهالي بتطبيق نصائح لجنة الصحة لأجل أبنائهم الطلبة حرصاً منهم لعدم إصابة أبنائهم بفيروس كورونا في المدارس.

وانتهى الاجتماع بالنّقاشات بين الحضور والمحاضرات حول سبل الحل لما تتعرّض له المرأة من عنف في المجتمع وكيفية التخلّص من هذه الظاهرة, وحول آلية تطبيق الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا وخاصّة الطلبة في المدارس.

والجدير بالذكر سيستمرّ مجلس المرأة بعقد اجتماعاته التوعوية في مدينة منبج وريفها.

(كروب)

ANHA