مجلس المرأة وأمهات السلام في تربه سبيه يشجبون العزلة على القائد والتهديدات التركية

تستمر الدولة التركية بمعاداتها للشعب الكردي وشعوب المنطقة من خلال هجماتها المتكررة على شمال وشرق سوريا من جهة واستمرار العزلة المشددة على القائد أوجلان من جهة أخرى مما يشكل حالة شجب وسخط لدى شعوب المنطقة.

وبهذا الصدد شجب مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء وأمهات السلام في ناحية تربه سبيه الهجمات التركية وذلك خلال بيان قرئ أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه من قبل الإدارية في المجلس خرمة علي وجاء فيه:

خلال العشر سنوات من الثورة والشعوب في شمال وشرق سوريا تعيش بوحدة الصف أمام الهجمات الفاشية التركية وحكومة AKP وأعوانها من المنظمات الإرهابية التي كانت وما زالت تسعى إلى احتلال المزيد من مناطقنا و تحقيق حلمها العثماني.

وأشار البيان إلى أن الدولة التركية لاقت مقاومة من قبل مكونات شمال وشرق سوريا ووقوفها صفاً واحداً أمام هجماتها على المنطقة ما أدى بها إلى عمليات القتل والتشريد.

فيما بيّن أنها ما زالت تمارس وتشدد العزلة على القائد عبدالله أوجلان وتمنع محاميه وعائلته من زيارته للاطمئنان عليه ولأن القائد عبدالله أوجلان أبدى استعداده أمام العالم لحل الأزمة في الشرق الأوسط ما أدى بالدولة التركية إلى تشديد العزلة.

وأكد البيان شجبهم وتنديدهم بالهجمات التركية الأخيرة عبر طائراتها المسيرة واستهدافها المواطنين والمسؤولين في الإدارة الذاتية "ما يؤكد أنها تجابه شعوب المنطقة و تحاول إبادتها وإمحاء وجودها.

وطالب البيان في ختامه المنظمات الإنسانية والدول الأوربية بالقيام بمسؤولياتها حيال هذه الهجمات ووضع حد لجرائم الدولة التركية.

(سـ)

ANHA