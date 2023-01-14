مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية بدير الزور يعقد اجتماعه السنوي

وحضر الاجتماع ممثلات مكتب تجمع نساء زنوبيا وممثلات عن مجلس المنطقة الغربية في دير الزور والمكاتب واللجان التابعة له.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها قراءة التقرير السياسي من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في دير الزور إيمان السليمان.

تلاها قراءة التقرير السنوي لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية لعام 2022من قبل عضوة مكتب لجنة الإصلاح عائشة الأحمد. بالإضافة إلى قراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان عن المرأة من قبل عضوة مكتب ديوان العدالة الاجتماعية شيماء الحاج، وجاء فيها: "إن تقييم القضايا التي تعيشها المرأة أولاً في المجتمع ضمن أبعادها التاريخية والاجتماعية يتحلى بالأهمية، فقضية المرأة هي منبع كافة القضايا".

وبعدها فتح باب المداخلات والمناقشات أمام الحضور لمناقشة الوضع التنظيمي، والمشاكل والصعوبات التي واجهت اللجان والمكاتب التابعة لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية خلال عام 2022.

واختتم الاجتماع بجملة من المخرجات منها:

افتتاح دورات توعية وإصلاح للموقوفات

إنشاء مركز للمطالعة.

افتتاح دار حماية المرأة في دير الزور

إنشاء روضة أطفال في كل مؤسسة

تفعيل مشاريع صغيرة للنساء الأميات والأرامل والمطلقات

تكثيف حملات توعية ضد المخدرات وتأثيرها على النساء والمجتمع

(إ س/ك)

ANHA