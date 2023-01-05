مجلس المرأة لعوائل الشهداء يستنكر العزلة المفروضة على القائد أوجلان

أدلى مجلس المرأة لعوائل الشهداء، اليوم الخميس، ببيان إلى الرأي العام، استنكر فيه العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وذلك أمام مركزه الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب، قرئ من قِبل الناطقة باسم مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، فاطمة إيبو.

وجاء في مستهل البيان "ما شيّده القائد أوجلان أضحى منبعاً فكرياً سياسياً، والعزلة المفروضة عليه؛ هدفها كسر إرادة الشعب الكردي".

وأضاف: "دولة الاحتلال التركي لا تدرك أن أفكار القائد ونظرياته تحث على استمرارية النضال وعلى الرغم من أنه يعيش في عزلة، فإن الشعب سائر على نهجه وفلسفته".

أكد مجلس المرأة لعوائل الشهداء في بيانه "أن حل القضية الكردية وإحلال السلام والاستقرار يكمن في تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وعاهد البيان في ختامه "بالسير على نهج الشهداء وفكر القائد أوجلان، والتمسك بميراث شهداء الحرية إلى آخر قطرة دم، حتى تحقيق النصر وتحرير كافة الأراضي المحتلة".

(ن ش/ ل م)

ANHA