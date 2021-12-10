مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا يعقد اجتماعه السنوي

وحضر الاجتماع الذي عُقد اليوم، في قاعة أكاديمية الشهيدة آدار هارون للمرأة بمدينة الطبقة، عدد من إداريات مكاتب المرأة ضمن مجالس عوائل الشهداء في جميع المناطق، بالإضافة إلى ممثلات عن مؤتمر ستار وهيئات الشؤون الاجتماعية والمرأة والدفاع وحزب سوريا المستقبل ومكتب تجمّع نساء زنوبيا.

بعد الوقوف دقيقة صمت، قرأت إدارية مجلس عوائل الشهداء في دير الزور، وفاء الجلال، تقييمات القائد عبد الله أوجلان عن المرأة.

تلتها كلمة باسم مؤتمر ستار، ألقتها الناطقة باسم المؤتمر، رمزية محمد، حيث باركت انعقاد الاجتماع السنوي لمكاتب المرأة ضمن عوائل الشهداء وأكدت "لولا تضحيات الشهداء وعوائلهم لما وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة ولما حققنا هذه المكتسبات".

ونوّهت رمزية محمد إلى أن "هذه المرحلة حساسة، إذ يحاول العدو النيل من مكتسباتنا التي تحققت بدماء شهدائنا عن طريق اتباع الحرب الخاصة بعد فشل جميع محاولاته، لذلك يتطلب منا تحمّل مسؤوليات كبيرة التي وُضعت على عاتقنا بعد تضحيات شهدائنا".

من جانبها، استذكرت الإدارية في تجمّع نساء زنوبيا، نسرين حسن، تضحيات الشهداء وقالت "لولا تضحيات الشهداء الذين اختاروا الموت سبيلاً لحياة شعوبهم، لما كانت شمال وشرق سوريا اليوم تحت راية الأمة الديمقراطية".

وعاهدت نسرين حسن عوائل الشهداء بالسير على نهجهم وخطاهم وأكدت "أننا نستذكر كل يوم تضحياتهم، فقد عاشوا عظماء واستشهدوا أبطالاً".

في حين أكدت الناطقة باسم مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل، غالية كجوان أن "انعقاد الاجتماع السنوي للمرأة ووجودنا في هذا المكان وسيرنا على مبادئ أساسية وأهداف سامية، دليل واضح على وحدة نساء شمال وشرق سوريا، وعلى الوعي والتنظيم الذي وصلنا إليه في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية، واجتماعنا هذا رسالة وفاء واعتزاز تجاه شهدائنا".

ثم قُرئت التقارير الشهرية لمكاتب المرأة التابعة لمجالس عوائل الشهداء في جميع إدارات وأقاليم شمال وشرق سوريا.

وبعد الانتهاء من قراءة التقارير، فُتح باب النقاش حول الوضع التنظيمي وطرح عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه مكاتب المرأة وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لها من خلال وضع خطط مستقبلة سيتم العمل عليها خلال العام المقبل بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات الأخرى.

هذا وانتهى الاجتماع بجملة من المخرجات والتوصيات التي تم النقاش والاتفاق عليها خلال الوضع التنظيمي.

(ع ص/ف)

ANHA