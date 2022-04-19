مجلس المرأة لعوائل الشهداء في أقاليم الجزيرة والفرات وعفرين يدعو الكرد إلى النفير العام

أصدر مجلس المرأة لعوائل الشهداء لأقاليم الجزيرة والفرات وعفرين، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً حول هجمات الإبادة ضد الكريلا والشعب الكردي من قبل دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور (جنوب كردستان)، وهجمات الجيش العراقي على قضاء شنكال.

بيان مجلس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة قرئ باللغتين الكردية والعربية من قبل عضوتي المجلس فيندا الحاج وأفين الحاج على التوالي، وذلك في مركز عوائل الشهداء بقامشلو، أما بيان إقليم الفرات، فقرئ باللغة الكردية من قبل الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة "أمكيهان جودي" التابعة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، روناهي حجو.

كما تجمّع العشرات من عضوات مجلس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم عفرين أمام مركز المجلس الكائن في قرية تل قراح التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، وهن مرتديات سترات كتب عليها (لا للعزلة، حرية القائد حريتنا)، رافعات صور القائد أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

حيث قرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضوة مجلس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم عفرين هيفي سليمان، وباللغة العربية من قبل العضوة منال شيخو.

جاء فيه "نتابع بقلق ما يجري حولنا من مؤامرات تستهدف النيل من إرادة شعبنا الكردستاني، وتحاول الدولة التركية الفاشية وبكل ما أوتيت من قوة النيل من مكتسبات شعبنا، الحملة التي بدأتها مؤخراً على مواقع الكريلا في جنوب كردستان، بسلاح جوي متطور وآلة عسكرية فتاكة، وبتواطؤ ومشاركة فعالة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أصبح متورطاً في سفك دماء العشرات من مقاتلي الكريلا، بالتزامن وباتفاقات سرية مع حكومة الكاظمي لبدء هجوم على شنكال، والقضاء على إرادة شعبنا".

إعلان النفير العام

لافتاً إلى المؤامرة الدولية التي تستهدف "شعبنا من خلال اتفاقات سايكس بيكو، التي حُرم من خلالها الكرد من حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم القومية أسوة بباقي شعوب المنطقة". وتابع "أصبح واضحاً وجلياً في الألفية الثالثة، وإبان رسم الخرائط الجديدة للمنطقة، من قبل قوى الهيمنة أن يظل الكرد شعباً مشرداً ومعرضاً للويلات والقتل والدمار أمام مرأى ومسمع العالم الأخرس، الذي لا يعترف بحقوق الشعوب المظلومة".

ودعا الكرد جميعاً وعلى اختلاف مشاربهم، إلى إعلان النفير العام، والخروج إلى الساحات للتنديد بهجمات الدولة التركية، التي تستهدف إرادة الشعوب من خلال آلته الفتاكة، التي لم تعد تجدي نفعاً أمام مقاومة الكريلا، التي ضربت أروع الأمثلة في البطولة والفداء.

كما استنكر جميع الاتفاقات المبرمة بين حكومة الكاظمي والدولة التركية، وقال "تستهدف إرادة شعبنا في شنكال، الذي ما كاد أن يتخلص من آلامه ويداوي جراحه، وما عانه خلال عقود طويلة من الظلم والقهر والفرمانات، وآخرها كانت معاناته على يد داعش وباسم الإسلام حاربوا شنكال وأهلها، وأباحوا القتل والتهجير بحقهم".

معتبراً هجمات تركيا والعراق والحزب الديمقراطي الكردستاني "انقضاضاً على التجربة الرائدة في الحماية والإدارة والتنظيم لشعبنا، الذي يريد أن يكون سيد نفسه في كافة المجالات، بعد أن كان عرضة للقتل والتهجير".

'سيكون النصر حليف الكريلا كما عودونا'

وتوجه البيان المشترك بالإشارة إلى دور القوى السياسية الكردستانية في تحمّل مسؤولياتها التاريخية بعدم تدهور الأوضاع في شنكال؛ لأنها ستلقي بظلالها على عموم أجزاء كردستان، منوهاً في الوقت نفسه إلى أهداف الدولة التركية والمتورطين معها في هذه الهجمات "حصار روج آفا وفصل أجزاء كردستان عن بعضها، لتكون فريسة سهلة لسياساتهم القبيحة".

وبعث مجلس المرأة لعوائل الشهداء في أقاليم الجزيرة والفرات وعفرين، رسالة إلى أهالي شنكال، أكدوا فيها "سنكون معكم لحظة بلحظة وفي خندق واحد، لنحافظ على ميراث شهدائنا، وما حققوه من استقرار وتحرير لمقدساتنا من أيادي الظلم المتمثل بالفاشية الطورانية، وتحقيق الحلم التاريخي للشعب الكردستاني في الحرية وتقرير المصير".

وأهاب بجميع محبي الإنسانية لنجدة أهالي شنكال وعدم السماح لارتكاب مجازر تاريخية أخرى بحق الشعب المسالم الذي يعيش على أرض الأسلاف، وقال "نحن على قناعة بأن إرادة الكريلا ستنتصر على أردوغان وهمجيته، وكالمرات السابقة سيجرون خلفهم أذيال الخيبة وأشلاء عساكرهم، وسيكون النصر حليف الكريلا كما عودونا".

(كروب/ي م)

ANHA