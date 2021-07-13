مجلس المرأة لأسر الشهداء يؤكد المضي في المقاومة ويندد بجرائم تركيا المستمرة

واستهدف جيش الاحتلال التركي يوم الأحد الفائت وعبر طائرة مسيّرة بقذيفة مركز ناحية تل رفعت مما أدى إلى جراح خمسة مدنيين من أهالي عفرين وبينهم طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام.

وتجمعت العشرات من زوجات وأمهات وأخوات الشهداء في مزار شهداء تل رفعت الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، رافعين أعلام مجلس عوائل الشهداء وصور قائد عبد الله أوجلان.

وهناك قرئ بيان، استنكر جرائم تركيا وقال إن تركيا تصرّ على احتلال المزيد من الأراضي السورية وتنفيذ مشاريعها العداونية.

البيان قرئ باللغة العربية من قبل الإدارية في مجلس المرأة منال شيخو وباللغة الكردية من قبل العضوة عوفة محمد.

وجاء في نص البيان

"بعد احتلال مقاطعة عفرين ومنذ نزوحنا أكثر من ثلاثة سنوات إلى مناطق الشهباء والمنطقة تتعرض إلى القصف العشوائي الهمجي اليومي بكافة صنوف الأسلحة المدمرة وتستهدف شعبنا المهجّر قسراً واسكانه في المخيمات والبيوت الشبه المدمرة وغير الملائمة لشروط السكن، ورغم الحصار المفروض من قبل جميع الأطراف وعدم توافر الاحتياجات الضرورية وفي ظروف معيشية قاسية لحياة الإنسان. والمحتل التركي الفاشي يصر دائما على احتلال المزيد من الأراضي شمال وشرق سوريا لتنفيذ مشاريعه العدوانيه كميثاق الملي.

وتابع البيان :إن صمت المجتمع الدولي والتغطية عن تلك الجرائم والممارسات التي تقوم بها حكومة العدالة والتنمية وأمام القوى الإقليمية الموجود كروسيا وإيران وماتزال مصرة في ممارسة الإبادة والانكار بحق شعوبنا التي تقاوم بكل كيانها لحماية وجودها وبإرادتهم القوية لبقائهم وتشبثهم بتراب الوطن هي بصمة عار عليهم".

وأضاف "نحن كمجلس المرأة في عوائل الشهداء ندين ونستنكر هذا القصف الهمجي بشدة الذي استهدف مدينة تل رفعت وجرح خمسة مدنيين ولم يفرق فيما بين طفل وامرأة ومسنة، وافتعال حالة من فوضى وقلق واضطراب فيما بين المهجرين وعدم مراعات أوضاع المرضى والحالة النفسية والاجتماعية والتي يتأثر به الشعب من هؤلاء المهجرين القاطنين.

كما إننا مستمرون في مقاومتنا في وجه جرائم جيش الاحتلال مرتزقته حتى تحرير عفرين والعودة إليها".

واختتم قراءة البيان بتعالي الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة المرأة في وجه الاحتلال التركي.

(سـ)

ANHA