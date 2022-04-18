مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا يندد بهجمات وحصار تركيا وحكومة دمشق

وجاء ذلك عبر بيان كتابي أصدره مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وحصار قوات حكومة دمشق لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وقال المجلس في بيانه:

"صعدت قوات الاحتلال التركي هجومها على مناطق شمال وشرق سوريا مرة أخرى حيث استهدفت مدفعية وقذائف الهاون قرى في ريف بلدة تل تمر ومركز ناحية زركان ما أدى إلى إصابات بين المدنيين حيث بترت أصابع يد طفلة بعمر ١٣ عاماً نتيجة القصف وهدم منازل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.

وقد ترافق القصف مع تحليق كثيف للطائرات المسيرة لبث الرعب والخوف في قلوب السكان الآمنين

تستمر اعتداءات قوات الاحتلال التركي في الوقت الذي تقوم قوات النظام ومنذ أكثر من شهر بفرض حصار على أحياء الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب ومنع المواد الأساسية كالطحين والدواء وغيرها من الدخول إلى هذه الأحياء في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تحظر استخدام المدنيين والاحتياجات الإنسانية كسلاح ابتزاز وضغط .

إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر الممارسات اللاإنسانية التي ينتهجها كل من النظام السوري وقوات الاحتلال التركي لاسيما أنها تأتي متزامنة في التوقيت ومشابهة في الأهداف ونطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخزي تجاه ما يحدث لمناطق شمال وشرق سوريا والمناطق السورية الأخرى واتخاذ موقف مسؤول بوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية المستفحلة منذ أكثر من عقد من الزمن وإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته نحو سوريا ديمقراطية لا مركزية تعددية تتسع للجميع".

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ANHA