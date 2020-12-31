مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا يهنّئ العام الجديد على الشّعب السّوريّ

وجاء ذلك عبر بيان أصدره مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، وقال:

"نودّع عام 2020ونستقبل عاماً جديداً بعد ساعات، وكلّنا أمل أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والأمان للشعب السوري الذي يعيش أزمة كارثية مستفحلة منذ ما يقارب عشر سنوات ولا تلوح في الأفق حتى الآن أيّة بادرة لإنهائها، بل إنّ عوامل تعقيد الأزمة تزداد مع التدخلات الإقليمية والدولية ومع التهديدات التركية المستمرة واستهدافها للمناطق السورية عامّة ومحاولاتها احتلال المزيد ولاسيّما مناطق شمال وشرق سورية.

ومع تعثّر الوصول إلى حلّ سياسيّ ينهي حالة الدمار والفوضى التي طالت كلّ جزء من سوريا، عجز المجتمع الدولي عن التدخل لوضع حد للانتهاكات التي تحدث يومياً بحق الشعب السوري بكل مكوناته سواء من قبل ما يسمّى بالمعارضة المرتهنة تركيا التي تمارس القتل والخطف والتهجير والسلب والنهب أو من قبل النظام المتعنّت الذي يرفض الانفتاح على شعبه، ويستمرّ بإقصاء وتهميش مناطق شمال وشرق سوريا بكل مكوّناتها ولاسيّما المرأة التي تقود ناصية التغيير منذ بدء الحراك السلمي قبل عشر سنوات وماتزال مستمرة في نضالها بلا هوادة في محاولات لإيجاد حلّ للأزمة السورية، فيما يبدو المشهد السوري ضبابيا وبالغ الغموض.

إنّنا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا إذ نُهنّئ الشعب السوري بقدوم العام الجديد، فإنّنا نتطلّع إلى عهد جديد في سورية عهد يرسّخ دعائم السلام والأمان، وينهي حالة الدمار والفوضى والتشتّت التي يعيشها أبناء الشعب السوري من أجل بناء سوريا جديدة تحتضن جميع أبنائها دون إقصاء أو تهميش.

المجد والخلود لأرواح الشهداء

كل عام وقواتنا البطلة بألف خير

كل عام والشعب السوري وشعوب العالم التوّاقة للسلام بألف خير"

(ل)

ANHA