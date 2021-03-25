مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا يدين حكم تركيا بالسّجن المؤبّد على جيجك كوباني

بعد مضي سنتين على اختطافِها، وهي تدافع عن أرضِها وشعبِها، إبّان هجوم الاحتلال التركي على سري كاني وكري سبي، أصدر قضاء الاحتلال التركي حكماً بالسجن مدى الحياة على جيجك كوباني، في مخالفة صارخة للقوانين الدوليّة.

وبهذا الصدّد أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بياناً كتابياً، جاء في نصّه ما يلي:

"تستمرّ الدولة التركية ممثّلة بحزب العدالة والتنمية بانتهاكاتها الصارخة والتي وصلت إلى مستويات مخيفة، حيث حكمت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على المقاتلة الأسيرة في وحدات حماية المرأة جيجك كوباني التي أسرتها الفصائل المسلحة المرتبطة بقوات الاحتلال التركي في هجومها السّافر على شمال وشرق سوريا في 9 أكتوبر 2019 في عملية عسكرية تحت مسمّى ( نبع السلام )، وتمّ نقلها إلى تركيا لمحاكمتها في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية، حيث أنّ جيجك كوباني هي مواطنة سورية أُسرت وهي تدافع عن شعبها وعلى أرضها ضدّ الهجوم الوحشي غير المبرّر الذي نفّذته الدولة التركية، وأدى إلى قتل وجرح المئات من المدنيين وتهجير مئات الآلاف من بيوتهم وتشردهم في المخيمات.

إنّ ما قامت به الدولة التركية والفصائل المرتبطة بها هو انتهاك لاتفاقية جنيف الخاصّة بأسرى الحرب لعام 1949، حيث تعرّضت المقاتلة الأسيرة إلى معاملة وحشية لا إنسانية، وهي جريمة تمّ توثيقها من قبل الفصائل التي أسرتها بالصور والفيديوهات التي تمّ نشرها على وسائل الإعلام في سابقة يندى لها جبين الإنسانية، ولم تكتفِ الدولة التركية بأسرها، وهي جريحة وإساءة معاملتها، بل تمّ نقلها لتحاكم على الأراضي التركية، وبذلك ضربت عرض الحائط بنود القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكلّ القوانين ذات الشأن.

إنّنا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ندين ونستنكر ما تقوم به الدولة التركية والفصائل المسلحة المرتبطة بها من انتهاكات وحشية ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, ونطالب المجتمع الدولي بكلّ هيئاته ومؤسساته التي شرعت هذه الاتفاقيات ووضعت القوانين لحماية حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته ووضع حدّ لانتهاكات الدولة التركية التي شهدت تدهوراً خطيراً في مجال حقوق الإنسان داخل تركيا وخارجها, كما نطالب بتحرير الأسيرة جيجك كوباني وإعادتها إلى أرضها بما يتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان, وندعو كلّ التنظيمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني وكلّ الشرفاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للوقوف مع المقاتلة جيجك كوباني المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ ) التي حاربت أعتى القوى الظلامية والتنظيمات الإرهابية المتمثّلة بداعش، نيابة عن الإنسانية جمعاء".

(س ع/إ)

ANHA