مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا يعلن تضامنه مع معتقلي ومعتقلات HDP

وجاء ذلك خلال بيان أصدره إلى الرأي العام.

ونص البيان كالآتي:

"مرة أخرى تثبت السلطات الحاكمة في تركيا وبقيادة حزب العدالة والتنمية بُعدها عن الديمقراطية وانتهاجها كل السبل الشوفينية مع شعبها والشعوب المجاورة، ولم تعد تخفي رعايتها للإرهاب المتمثل بدولة الخلافة داعش وغيرها من التنظيمات الراديكالية الحاملة للصبغة العثمانية، حيث قامت بسلسلة من الاعتقالات يوم الخامس والعشرين من شهر أيلول الجاري، طالت مجموعة من القياديين والإداريين وعدد من الأعضاء البارزين لحزب الشعوب الديمقراطية HDP بلغ عددهم اثنين وثمانين شخصًا، بينهم عدد من النساء السياسيات والناشطات الحقوقيات على خلفية اشتراكهم في مظاهرات مناصرة لمدينة كوباني في نضالها ومقاومتها لهجمات القوى الظلامية داعش عام 2014 تلبية للواجب الاخلاقي والإنساني ورفضًا لسياسة الدولة التركية وانتهاكها للعهود والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.

إن ما ترتكبه الدولة التركية من جرائم بحق مواطنيها والدول المجاورة لها وتناسبًا مع كمية الشر والظلم الذي تنشره أينما حلت ووجدت، دليل قاطع على إفلاسها السياسي والفكري، وعجزها عن إيجاد سبل الحوار وترسيخ الأمن والاستقرار داخليًّا وخارجيًّا، وفي الوقت الذي يجب عليها أن تسخر كامل إمكاناتها لخدمة شعبها ورفاهيته نراها تسارع إلى بناء السجون لزجّ المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، وتتورط بشكل أكبر في حروب إقليمية ودولية مثل سوريا والعراق وليبيا وأرمينا مسخرة مواليها من الميليشيات المرتزقة من السوريين لتزجّ بهم إلى الهلاك.

إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر هذه الممارسات من قبل السلطات التركية بحق حزب الشعوب الديمقراطية والمنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والحقوقية في الداخل التركي وسياساتها الظلامية في دول الجوار، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل للحد من هذه الجرائم المرتكبة والوقوف في وجه غطرسة السلطان العثماني المعاصر وحاشيته، ونعلن مساندتنا ودعمنا لجميع المعتقلين والمعتقلات في نضالهم لتحقيق العدل والسلام والديمقراطية في تركيا".

(س و)