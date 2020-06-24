مجلس المرأة في PYDيدعو إلى الانتفاض في وجه الاحتلال التركي

وأصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، بياناً إلى الرأي العام، بصدد العدوان التركي واستهدافه يوم أمس، منزلاً مدنياً في كوباني، مما أدى إلى استشهاد 3 نساء بينهن عضوتان من منسقية مؤتمر ستار.

وخلال البيان قال المجلس إن استهداف النساء وكافة الشرائح الأخرى يعدّ من جرائم الحرب التي حرمتها التشريعات الدولية .

وجاء في نص البيان:

"لم يكف نظام العدالة والتنمية الفاشي منذ توليه دفة الحكم في تركيا عن فاشيته وديكتاتوريته التي يوجه فوهتها صوب الكرد شعباً وأرضاً، ويهدف إلى إبادة الكرد على اختلاف انتمائهم وشرائحهم ضمن مخطط "التقويض الكردي" الذي تنفذه على مدار السنوات العشر الماضية بغية إخضاع الشعب الكردي لها، وتمارس سلطة العدالة والتنمية سياستها هذه عبر استهداف النساء الرائدات ضمن المجتمع الكردي، أمثال المناضلة هفرين خلف التي طالتها يد الإرهاب ممن يسمون أنفسهم بالجيش الوطني التابع لتركيا.

واستمراراً لما تقوم به الحكومة التركية من أفعال بشعة، فقد ارتكبت ليل (23 حزيران 2020) مجزرة في قرية حلنج التابعة لكوباني، استشهد على إثرها 3 نساء مدنيات بينهن عضوتا منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات زهرة بركل وهبون ملا خليل.

إننا في مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD نعزي أنفسنا ونعزي أسر الشهيدات على مصابها الجلل، ونعاهد شهيداتنا بالسير على خطاهن، ونهيب بشعبنا إلى الانتفاض في وجه الطغمة التركية الفاشية التي تنتهك على الدوام حقوقه المشروعة، وتهدر دمه لمجرد أنه كردي ويعيش على أرضه التاريخية وفق معايير لا تتناسب مع غبن حكومة العدالة والتنمية وديكتاتوريتها.

كما أننا ندين ونستنكر استهداف شهيدات كوباني الأربعة، وإننا نؤكد على أن استهداف المدنيين العزل من النساء وكافة الشرائح الأخرى يعدّ من جرائم الحرب التي حرمتها التشريعات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها التي تؤكد على حماية المدنيين، ونناشد هذه المؤسسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لانتهاكات تركيا ولجمها عن طغيانها".

(سـ)