مجلس المرأة في PYD: ندين قتل المرأة

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا، خلال ثلاثة أيام، جريمتي قتل ارتكبتا بحق شابتين، في مدينة الحسكة وناحية جل آغا.

وعلى خلفية الجريمتين، أصدرت المؤسسات النسوية في شمال وشرق سوريا بيانات منفصلة مُندّدة بالجريمة، وطالبت بأشد العقوبات بحق مرتكبيها.

في هذا الصدد، أصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة الحسكة بيانًا إلى الرأي العام، أدلي به في مقر الحزب بحضور العشرات من عضوات مجلس المرأة وعضوات المؤسسات المدنية.

وقرئ البيان من قبل العضوة في مجلس المرأة لـ PYD آهين علي:

وجاء فيه:

"منذ انطلاقة شرارة الثورة السورية إلى يومنا الراهن، عانى الشعب كافة أنواع المعاناة والتهجير والقتل والفقر والجوع دون أن تكون هناك آذان صاغية تستمع إلى معاناته.

في المقابل أصبحت الثورة التاريخية التي انطلقت شرارتها غرب كردستان وشمال وشرق سوريا بريادة المرأة المناضلة صاحبة العزم والإرادة مثالًا يحتذى به في العالم أجمع، وأدهشت الجميع بعظمتها.

اليوم وفي شهر آذار الذي يُعرف بشهر الربيع والمرأة وإشعال نيران نوروز، نصطدم بواقع مرير وفظيع، وهو تعرض اثنتين من النساء للقتل، إحداهما في ناحية جل آغا والثانية في جبل كزوان تحت مسمى العادات والتقاليد، وتحت مسمى يعطي الحق للمجتمع بقتل النساء لأنهن أشياء ثانوية وليس لهن حق في الحياة.

ولفت البيان إلى أن الذهنيات الرجعية المتخلفة كانت وما تزال العائق الرئيس أمام حرية المجتمع ووصوله إلى بر الأمان والسلام، وبالأخص أمام المرأة، حيث جعلت منها عبدة وسلعة تجارية وآلة للإنجاب فقط، وحرمتها من أبسط حقوقها في حياة حرة وكريمة.

وأضاف "على هذا الأساس، لا بد من تسلّح المرأة بالوعي والمعرفة للوقوف شامخة، رافعة شعار النضال والمقاومة للوصول بها وبالمجتمع إلى الحرية".

إننا في مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ندين بأشد العبارات حالات القتل والانتحار التي تتعرض لها المرأة، ونطالب بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وعلينا ألا ننسى أن المرأة هي الأم، وهي الروح المقدسة التي خُلِقت الحياة بداخلها، فلنكن يدًا واحدة ونتسلح بالوعي والعزيمة، ولنقل معًا توقفوا عن قتل المرأة.

(كروب/س و)

ANHA