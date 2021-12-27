مجلس المرأة في PYD يستنكر جرائم دولة الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة

تتوالى ردود الفعل الشعبية والسياسية المنددة بجرائم دولة الاحتلال التركي بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وفي هذا الصد أصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بياناً، على خلفية الهجوم التركي على مدينة كوباني يوم السبت، وسابقاً على زركان وتل تمر.

وأكد مجلس المرأة في بيانه الذي قرئ من قبل عضوة مجلس المرأة في PYD، بحضور عضوات من مجلس المرأة ومؤتمر ستار، والتنظيمات النسائية العاملة في مدينة الحسكة، استمرار الدولة التركية في اتباع النهج العثماني وبأساليب أكثر فتاكاً ووحشية عبر أجنداتها من مرتزقتي جبهة النصرة وداعش من خلال دعمهما لوجستياً وعسكرياً، وإدخالهما إلى بعض الدول التي تعاني من أزمات حادة وفي مقدمتها سوريا، حيث تدخلت ومنذ اليوم الأول في الشأن السوري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف: "أن غاية دولة الاحتلال التركي من هذه الهجمات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار في مشروعها العثماني التوسعي"، وتابعت: "فاحتلت مناطق من شمال وشرق سوريا، وهجرت سكانها قسراً وارتكبت مجازر بحق شعوب المنطقة في عفرين وسري كانيه وكري سبي، ولم تكتفِ بذلك فاستمرت بإتباع أسلوبها التعسفي بذريعة محاربة الإرهاب".

كما أشاد البيان بالملاحم العظيمة لجميع الشعوب التي ناضلت وكافحت ضد كافة القوى والذهنية السلطوية، التي عملت دائماً للقضاء على تلاحم وتكاتف الشعوب وجعلها تعاني الويلات والحرمان، وقال: "فكل ما عاناه ويعانيه المجتمع اليوم سببه الفراغ الفكري والإيديولوجي الذي فرضته تلك الذهنيات المتسلطة الحاكمة الهادفة بذلك إلى توسيع هيمنتها الاحتلالية على كافة شعوب المنطقة".

واستنكر بيان مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في (PYD) في ختامه، السياسات التعسفية بحق الشعوب، مطالباً المؤسسات المدنية والحقوقية القيام بواجبها وعدم غض بصرها عن جرائم الدولة التركية بحق شعوب شمال وشرق سوريا.

(ن م/ي م)

ANHA