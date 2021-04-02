مجلس المرأة في PYD ينظم احتفالية بمناسبة ميلاد القائد أوجلان في قامشلو

وزينت الحديقة بصور القائد أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار ووحدات حماية المرأة. حيث شارك في الاحتفالية العشرات من أهالي قامشلو وعضوات حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار.

وبدأت الاحتفالية بكلمة ألقتها عضوة مجلس المرأة لحزب الاتحاد الديمقراطي بيرفان محمد التي باركت ميلاد القائد على عموم شعوب المنطقة والمرأة بشكل خاص، وقالت: "إن القائد أوجلان هو قائد الإنسانية، ويقضي منذ 22 عاماً في السجن لأنه يدافع عن الإنسانية والعدالة ويطالب بالحرية لكافة الشعوب، لذا نبارك ميلاده على كافة الشعوب وعلى عموم عوائل الشهداء".

تلاها عقد الحضور حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية، وسط ترديد الشعارات التي تحي القائد أوجلان.

(س ب/ل)

ANHA