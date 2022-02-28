مجلس المرأة في PYD يلقي محاضرة بمناسبة 8 آذار

وفي إطار سلسلة الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة، نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي محاضرة ألقاها في كومين الشهيدة سيآل زاغروس اليوم، حضرها العشرات من الأهالي.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت زلفا بدرو الإدارية في مؤتمر ستار محاضرة حول اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 آذار قائلة: "إن أيديولوجية تحرير المرأة التي قدمها القائد عبدالله أوجلان للنساء أعطت قوة كبيرة لنضال جميع النساء في الشرق الأوسط والعالم ومهدت لهن الطريق صوب الحرية وإثبات الذات".

وأضافت "يتم الاحتفال بيوم 8 آذار في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرن باعتباره اليوم العالمي للمرأة العاملة، تعبر فيه النساء بصوت عالٍ عن حريتهن والنضال من أجل حقوقهن أكثر من أي وقت مضى، ويعلن هذا للعالم كله".

واختتمت زلفا بدرو المحاضرة بالقول" بروح كافة مناضلاتنا سيكون يوم 8 آذار يوماً تتجدد فيه المقاومة و تتمجد فيه ذكرى شهيداتنا".

(ك ع/ل)

ANHA