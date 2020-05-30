مجلس المرأة في PYD يدين ممارسات الاحتلال التركي ضد نساء عفرين

وأصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بياناً كتابياً بصدد انتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ضد النساء في عفرين.

وذكر البيان أن "ممارسة دولة الاحتلال التركي لمثل هذه الانتهاكات والأفعال المشينة بحق النساء خصوصاً دلالة على رخص القيم والأخلاق لديها، ومحاولة منها لتدنيس القيم السامية التي تقوم عليها الإنسانية".

مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطية أدان ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء، وطالب "المجتمع الدولي عموماً والمنظمات المعنية بشؤون المرأة إلى إيقاف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها عند حدهم، ومحاسبتهم على ما ارتكبوه ويرتكبونه من أفعال تنافي الأخلاق والقيم الإنسانية والمجتمعية".

ANHA