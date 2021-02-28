مجلس المرأة في منبج يعلن انطلاق فعاليات الـ 8 من آذار

هذا وأدلى المجلس ببيان إلى الرأي العام، من أمام مركزه وسط مدينة منبج، بحضور العشرات من عضوات المؤسسات المدنية واتحاد المرأة الشابة.

وقرأت البيان عضوة مجلس المرأة في منبج نسرين العلي.

وجاء في نصه:

"يوم الثامن من آذار هو يوم المقاومة والنضال للمرأة، والذي يعلو فيه صوت النساء في جميع أنحاء العالم في وجه الظلم والاستبداد ومواجهة الاحتلال ومحاربة الذهنية الذكورية السلطوية.

ونحن مجلس المرأة في منبج وريفها ونساء مدينة منبج نستقبل هذا اليوم بالتفاؤل والأمل مع قدوم الربيع الذي يتجدد فيه عطاء المرأة، ونتابع مسيرتنا النضالية بإرادة قوية مستمدين قوتنا من النساء اللواتي ناضلن من أجل الحرية.

حيث بدأ هذا اليوم بانتفاضة النساء العاملات في معمل النسيج واستمرت إلى يومنا هذا، فتاريخنا مليء بالانتصارات والإنجازات العظيمة التي حققتها ثورة المرأة في كافة ميادين الحياة الاجتماعية والعسكرية والإدارية والسياسية، وذلك من أجل التحرر والعيش بكرامة، فعلينا أن نحافظ على مكتسبات ثورتنا وإكمال مسيرة شهيداتنا حتى يتحقق النصر.

عملنا مستمر والمقاومة مستمرة مهما كانت الظروف، ونحيي يوم 8 آذار، عيد المرأة العالمي وبرفقتنا أرواح شهيدات وشهداء الحرية، ونطلق حملة الثامن من آذار في مدينة منبج وريفها تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، بالبدء بتزيين المدينة بالرسومات وكتابة عبارات وأقوال القائد عن المرأة وتعليق الصور في المدينة.

وستكون الفعاليات كالتالي:

ـ زيارة المؤسسات العسكرية في 1 آذار.

ـ زيارة المؤسسات المدنية 2 آذار.

ـ إعطاء محاضرة وإقامة احتفالية بخط أبو قلقل وتل حوذان 3 آذار.

ـ إعطاء محاضرة وإقامة احتفالية بخط المحترق والعسلية 4 آذار.

ـ إعطاء محاضرة وإقامة احتفالية بخط الحية والياسطي 5 آذار.

ـ احتفالية لعوائل وأطفال الشهداء 6 آذار.

ـ احتفالية مركزية في مدينة منبج 7 آذار.

ويتضمن هذا البرنامج عرضًا سنفزيونيًّا لفعاليات المرأة في شوارع المدينة.

(كروب/س ر)