مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ينظم سلسلة اجتماعات في منبج

وعقد الاجتماعين في كل من مضافة الشيخ محمد صادق العصيدي وحسن كوهات في خط الحية شرقي المدينة, بحضور رئيسة حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب عبود والناطقة الرسمية لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر وعضوات حزب سوريا المستقبل في المدينة والريف, بالإضافة إلى حضور عدد من النساء.

وبدأت الاجتماعات بالوقوف دقيقة صمت, من ثم شرحت رئيسة حزب سوري المستقبل في منبج عذاب عبود آخر المستجدات السياسية في المنطقة قائلةً" المنطقة تشهد تهديدات تركية ويجب على الجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد لها, ونأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ونتصدى لها , ونكون مع قواتنا العسكرية صفاً واحداً".

وأضافت عذاب بأن " الدولة التركية تهدد المنطقة لكي توسع من رقعة احتلالها, واحتلال المزيد من الاراضي السورية وكشعب وأهالي يجب أن نتصدى لهذ المؤامرات الخبيثة على أرضنا وشعبنا".

وأكدت عذاب بأن" المرأة يجب تكون على أدراك تام بأن الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون إرادتها الحرة لأضافها وكسرها, لكي لا تستطيع النضال والمقاومة".

ومن ثم تحدثت الناطقة الرسمية لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر عن دور المرأة في مواجهة التهديدات التركية، وأضافت " الدولة التركية تستهدف تلاحم وتكاتف أبناء المنطقة لذلك تكرر تهديداتها ".

وقالت: " بتكاتف كافة المكونات والأطياف سوف نقف صفاً واحداً ضد التهديدات والهجمات التركية على المنطقة, ولا نسمح باحتلال التركي بتوسع على ارضنا التي حررنها بدماء أبناءنا الشهداء".

وفي ختام الاجتماعين درات نقاشات بين الحاضرات حول ضرورة وجود آلية لمواجهة التهديدات التركية والحفاظ على مكتسبات الشهداء وصونها, وأن تكون المرأة دائماً في الخط الاول في الدفاع عن أرضها وكرامتها.

هذا وتستمر نشاطات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل لغاية 15 تموز المقبل.

(س ع/ك)

ANHA