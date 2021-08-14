مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ينظم معرضًا للفن التشكيلي في قامشلو

وأقيم المعرض تحت شعار "بالثقافة نحيا...وبالفكر نرتقي"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثاني للثقافة والفكر.

وعرضت في المعرض لوحات فنية للفنان التشكيلي برهان محمود وأعمال نحتية للفنان زبير شيخموس. تناولت مواضيع مختلفة. حيث عبرت اللوحات والأعمال النحتية عن التراث القديم للمرأة العربية والكردية، بالإضافة إلى لوحات بورتريه للأمينة العامة السابقة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، التي استشهدت على يد المرتزقة في شهر تشرين الأول عام 2019.

كما عبرت اللوحات والمنحوتات عن واقع الشعب السوري خلال الأزمة السورية التي دخلت عامها العاشر، بينما ساهمت بعضها في إيصال فكرة لزائر المعرض بإن الإنسان قادر على بناء نفسه.

وزار المعرض الذي أقيم ليوم واحد العديد من الأهالي ومن المهتمين بالفن التشكيلي.

(ي م)

ANHA