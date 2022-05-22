مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ينظم احتفالية لزوجات وأمهات الشهداء بالطبقة

وحضر الاحتفالية أمهات وزوجات الشهداء في مدينة الطبقة وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، رحبت بعدها الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في الطبقة، نادية العلي، بكافة المشاركين، وقالت "في هذا اليوم، نقف على هذا الأرض المقدسة التي ارتوت بدماء أبنائها الشرفاء، لنستذكر بطولاتهم عرفاناً بتضحياتهم وامتناناً لما أظهروه من شموخ وإصرار للحفاظ على المكتسبات التاريخية في شمال وشرق سوريا".

وأضافت "إن اجتماعنا اليوم، هنا هو رسالة وفاء لشهدائنا، الذين أدوا دور القيادة في وقت ساد فيه الاستسلام والخنوع وإنكار الذات وخيانة القيم الإنسانية حتى أصبحوا لنا ميراثاً حياً نقتدي به".

وفي الختام أكدت نادية المحمد "نجدد عهدنا ببذل ما في وسعنا والقيام بكافة المسؤوليات والمهام التي تقع على عاتقنا، وأن نكون صوت الحق ووجداناً لجميع النساء السوريات، لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

وتخلل الاحتفالية العديد من القصائد، قدمتها الشاعرة فاطمة الشامي، حملت اسم "عرس الشهيد، نذراً للوطن، أنا الحرة".

واختتمت الاحتفالية بعروض غنائية وفلكلورية تحاكي تراث المرأة الفراتية.

(س ك/خ)

ANHA