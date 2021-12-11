مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل يناقش الدور الحزبي والسياسي للمرأة

نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بمدينة منبج، اليوم السبت، محاضرة لتوعية المرأة حزبياً وسياسياً، وذلك تحت شعار "حزبنا ضماننا ومسيرنا".

وانضمت إلى المحاضرة التي نظمها مجلس المرأة في الحزب، ما يقرب 60 امرأة من مدينة منبج، وعدد من عضوات التنظيمات النسائية في المدينة.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، ثم شرحت رئيسة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج، عذاب العبود، التوعية الحزبية والسياسية للحزب والذي يتمكن الفرد من رصد الأحداث وتحليل وتشخيص أبعادها وآثارها في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

وأشارت عذاب العبود إلى أن الوعي السياسي من ضرورات المجتمعات الساعية إلى التطوير والنمو، إذ أن الوعي يمهد الطريق لمعالجة المشكلات المتأصلة بوسائل علمية، وقالت: "يجب أن يتسم الوعي بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأحداث والتغييرات، أن يكون قائماً على احترام رأي الآخر والقبول به ومحاورته".

وسلّطت عذاب العبود الضوء على الوسائل المتعددة لتشكل الوعي السياسي، أهمها التنشئة والتوجيه السياسي بواسطة المؤسسات المدنية والخبرة السياسية المكتسبة بالمشاركة السياسية، واكتساب المعرفة من خلال التعليم الذاتي والقراءة ومتابعة الأحداث ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

من جهتها، شرحت الناطقة باسم مجلس المرأة في الحزب بمدينة منبج، ابتسام عبد القادر، دور المرأة وتنظيمها، والرفع من مستوى وعيها السياسي وتمكينها قيادياً، وتوحيد إرادتها وطاقتها وتوجيهها في العمل السياسي الديمقراطي، لتحقيق أهداف الحزب في المساواة والحرية والمشاركة الفاعلة في الحياة.

وأشارت ابتسام إلى المبادئ العامة للمرأة وهي، دعم وتمكين المرأة على كافة الصعد وتطوير أفكارها التحررية من أجل بناء مجتمع متماسك، وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية والجمع بين الأصالة المجتمعية والحداثة الديمقراطية، من أجل دفاع المرأة عن نفسها ضد كافة أشكال الظلم والعنف.

وأشارت الناطقة باسم المجلس إلى بناء مجتمع ديمقراطي إيكولوجي يعتمد على حرية المرأة واتخاذها أساساً له، النضال لأجل تكريس العدالة وتحقيق الحياة التشاركية بين الجنسين، وضمان حقوق المرأة في الدستور الجديد وتعديل قانون الأحوال الشخصية والمدنية.

وفي ختام المحاضرة، تم فتح باب النقاش أمام الحاضرات، اللواتي أكدنَ بدورهن أهمية هذه المحاضرة من خلال التركيز على دور المرأة في نشر الوعي في المجتمع، وذلك لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية المساواة.

(ش س/ي م)

ANHA