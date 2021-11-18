مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل يدعو المنظمات الإنسانية لترسيخ مبدأ الحرية

ضمن سلسلة فعاليات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في الطبقة، وتحت شعار "لنتحد معاً.. لإنهاء العنف ودحر الاحتلال" نظم المجلس، اليوم، وقفة احتجاجية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبدأت الوقفة الاحتجاجية بمشاركة كافة النساء في المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية، تخللها إلقاء بيان من أمام مبنى المجلس في الطبقة من قبل رئيسة مجلس المرأة، ناديا البيطار.

واستذكر المجلس في بيانه كافة الشهيدات اللواتي ضحين بأغلى ما يملكن من أجل أن "نقف وقفتنا هذه.. ومن أجل أن نعيش حياة حرة كريمة".

وأضاف البيان: "أصبح يوم الـ 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة بشتى أشكاله الجسدي والنفسي والسياسي والاقتصادي، ليبدأ انتشاره واسعاً وعلى نطاق عالمي، من خلال اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة".

وأشار البيان إلى خوض النساء صراع طويل ضد كل أشكال الاضطهاد والعبودية التي طالتهن على أيدي الأنظمة الاستبدادية والذهنية الذكورية الرجعية، التي لا ترى في المرأة سوى فرد خاضع لهيمنة الرجل، ليزيد من معاناتها إرهاب مرتزقة داعش المرتهن للدولة التركية، الذين لم يوفروا أيّ وسيلة لكسر إرادة المرأة الحرة والمناضلة.

وأكد بيان المجلس تكثيف نضاله ودعمه المطلق ومشاركته في مسيرة الكفاح النسائي ضد كافة أشكال العنف، داعياً جميع منظمات حقوق المرأة والمنظمات الإنسانية إلى العمل المتواصل لترسيخ مبدأ الحرية للجميع، واحترام حقوق المرأة، مشدداً على محاسبة مرتكبي الجرائم اللا إنسانية التي ترتكب بحقها، كجريمة اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف".

كما دعا مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، جميع النساء في العالم إلى الوقوف صفاً واحداً ضد العنف بحق المرأة وإنهاء الاستبداد وتعزيز دورها في المجتمع؛ لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية.

(س ك/ ف)

ANHA