مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل يعقد اجتماعه الموسع الثاني في الحسكة

عقد الاجتماع في قاعة رشو الواقعة شمال مدينة الحسكة، بحضور عضوات حزب سوريا المستقبل، ومؤتمر ستار.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدثت الناطقة باسم مجلس المرأة في مقاطعة الحسكة نهى اليساوي، عما حققته المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتبنيها لمشروع الأمة الديمقراطية.

أما الناطقة باسم مجلس الشبيبة في حزب سوريا المستقبل، لين الظاهر، فقرأت التوجيهات السياسية والتنظيمية الصادرة عن مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل، قائلة: "منذ تأسيس حزب سوريا المستقبل، نظمت المرأة نفسها عبر مكاتب خاصة لها، حيث كان للمرأة دور بارز في الحزب، ونتيجة لجهودها وبناء على مقررات المؤتمر الثاني للحزب تم تحويل مكتب المرأة إلى مجلس المرأة نتيجة للجهود الجبارة والتضحيات التي قدمتها المرأة".

وأضافت "على مدار سنتين عملنا على ترسيخ مبادئ وأهداف المجلس وآلية عمله عبر التنسيق والتدريب والتواصل الدوري، للوصول إلى تنظيم قوي وقادر على قيادة المرحلة والتمثيل السياسي في العملية السياسية وفي الساحة الاجتماعية وعلى كافة المستويات الإدارية".

مشيرة إلى دور حزب سوريا المستقبل المهم في مستقبل سوريا، قائلة: "له دور استراتيجي في النهوض بالشعب السوري وقيادة مرحلة عصيبة ومهمة في حياة السوريين وفي تاريخ سوريا، وخلق تجربة جديدة من نوع الديمقراطية والنضال".

كما ذكرت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في الحسكة، أيفين محمد، أهم وأبرز الفعاليات المجلس.

وانتهى الاجتماع بتجديد العضوات عهدهن للشهيدات، وبخاصة الشهيدة هفرين خلف "الأمينة العامة السابقة لحزب سوريا المستقبل"، بالسير على خطاها حتى بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية.

(ي م)

ANHA