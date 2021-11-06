مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بحلب ينظم احتجاجاً ضد الهجمات التركية

نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بحلب وقفة احتجاجية، للتنديد بتهديدات دولة الاحتلال التركي بشن هجمات على شمال وشرق سوريا، في محاولة منها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وتجمّعت المحتجات أمام مركز المجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل فرع حلب الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، رافعات علم المجلس، ويافطات كتب عليها "نعم للسلام والأمان، لا للهجمات التركية على تل رفعت"، "نعم للحوار السوري"، توحّدنا انتصرنا سنقاوم لنحمي"، "نعم لوحدة الأراضي السورية"، "المقاومة ضمان ثورة المرأة".

وبدأت الفعالية بوقوف المحتجات خمس دقائق صمت على أرواح شهداء الحرية، تلاها قراءة بيان من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، خالدة عبدو.

أشار بيان المجلس إلى التهديدات التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا، ومنها تل رفعت إلى جانب استهدافها أبناء مدينة كوباني بطائرات مسيّرة.

وكان الاحتلال التركي قد بدأ سلسلة من الاستهدافات بالطائرات المسيّرة على شمال وشرق سوريا، حيث تعرضت سيارة مدنية في الـ 23 من شهر تشرين الأول المنصرم لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال، ما أدى إلى استشهاد 3 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية كانوا بداخلها، وسبق ذلك استهداف لسيارة مدنية أدى حينها إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 بجروح.

وتطرق البيان إلى أن الدولة التركية تهدف من وراء تلك الهجمات إلى زعزعة الأمن والاستقرار، والانتقام والنيل من إرادة المرأة التي كان لها دور ريادي في تحرير كوباني، بعد الإنجازات التي حققتها، مؤكداً أن المرأة أصبحت أيقونة حقيقية للحياة الحرة واستطاعت أن تثبت جدارتها أمام العالم أجمع.

كما استنكر بيان مجلس المرأة الاعتداءات المتتالية للاحتلال التركي على المدنيين، مطالباً الدول الضامنة بحل الأزمة السورية وتحمّل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه الشعب وحمايته من تلك الاعتداءات المعارضة للإنسانية، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المسيّرة التركية.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك ووضع حد للسياسات العدائية والانتهاكات الصارخة بحق الأهالي في المناطق السورية التي تحتلها تركيا.

وشدد مجلس المرأة في ختام بيانه على مواصلة النضال بروح المقاومة لتحقيق وحدة الأرضي السورية وإخراج كافة أشكال الاحتلال والاستبداد، وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.

(ن ش/ي م)

ANHA