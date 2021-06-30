مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل عبر البيان: تركيا تسعى لإعاقة حركة المرأة السياسية

البيان قرئ في المجلس المدني في ناحية الكسرة بالريف الغربي لدير الزور من قبل عضوة الحزب عائشة مسعود.

وأدان البيان في مستهله انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي بحق النساء السياسيات والمقاتلات في شمال وشرق سوريا.

وأضاف "الكثير من النساء قتلن بوحشية وعنف، أمثال نساء عفرين اللواتي تعرضن للقتل والاغتصاب والتشريد والتهجير والترهيب، والأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل ابنة ديرك "هفرين خلف" التي أرادت لمّ شمل جميع السوريين من الكرد والعرب والسريان والأرمن والشركس لتوحيد الشعوب ووحدة الأراضي السورية وأرادت توحيد المرأة وتطويرها سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وساندتها ونظمتها، وأخيراً المناضلة دنيز بويراز.

وأكد مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في بيانه "نحن النساء لا نقبل بأي عنف واعتداء من قبل أي دولة أو طرف وخاصة الدولة التركية، ونسعى لتحقيق العدالة والمساواة".

ودعا البيان في ختامه النساء إلى تصعيد النضال والمقاومة ضد جميع المحاولات الساعية إلى النيل من إرادة المرأة.

(ع ع/س و)

ANHA