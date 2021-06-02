مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي: يجب حماية النساء في المناطق المحتلة

ونظم مجلس المرآة في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات تجمعاً في مقر مؤتمر ستار في مدينة كوباني، وذلك في إطار سلسلة فعاليات الحملة التي أطلقها مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي استكمالاً لحملتهم "لا للمؤامرة لا للاحتلال لا للعنف".

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره المجلس بصدد حالات العنف التي تطال النساء في المناطق المحتلة، وجاء في البيان الذي قرأته الإدارية في مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي هيفين سليمان : "الثورة التي انطلقت في شمال وشرق سوريا وقادتها المرأة أثبتت أنها ثورة الحرية والديمقراطية، حيث حطمت النساء كافة القيود التي كبلتها تحت اسم عادات وتقاليد المجتمع".

وشدد البيان على أنه: "يجب الوقوف بوجه حالات العنف والمؤامرة التي تتعرض لها النساء، كما هو الحال في المناطق المحتلة من عفرين وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ ورأس العين، التي تتعرّض فيها النساء لحالات الاغتصاب والخطف ".

وطالب البيان بضرورة الحد من الانتهاكات التي تتعرّض لها النساء. والوقوف إلى جانب المرأة لأنّها دائماً تقع ضحية لأفكار المجتمع".

(كروب/ ك)

ANHA