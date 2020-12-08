مجلس المرأة في الشهباء: العرب والكرد والتركمان وقعوا لرفع العزلة عن القائد أوجلان

أطلق مجلس المرأة لمقاطعة الشهباء في الـ 8 من تشرين الأول المنصرم حملة جمع التواقيع لمساندة حملتي منظومة المجتمع الكردستاني وحركة المرأة الكردستانية اللتان اتخذتا من كسر العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان هدفًا لهم.

وأعلن، اليوم، انتهاء حملة جمع التواقيع، عبر بيان قرئ بحضور العشرات من نساء مقاطعة الشهباء في مقر المجلس الواقعة في ناحية فافين.

وقرئ البيان باللغتين، العربية من قبل الإدارية في مجلس المرأة لمقاطعة الشهباء سميرة مصطفى، وبالكردية من قبل الإدارية في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي روهي كوسا.

ونص البيان:

"القائد يعيش في حالة عزلة مفروضة إثر مؤامرة عالمية دنيئة شاركت فيها دول أوربية وإقليمية في التاسع من تشرين الأول عام 1998، ويواجه شتى أنواع الضغوطات والظلم من قبل الفاشية التركية.

يناضل القائد الأممي عبد الله أوجلان بإرادة عالية وبمسؤوليه تاريخية كبيرة في سجن إمرالي لحل قضايا الشعب وكافة المكونات في الشرق الأوسط والعالم بقوته الفكرية، وسعى إلى تطوير النموذج الديمقراطي مقابل الرأسمالي.

ولهذا السبب تلجأ القوى الإمبريالية إلى إخماد صوته وإنهاء تأثيره في الشعوب، وتمارس عليه العزلة المطلقة والسياسة الشوفينية لإبعاد القائد عن شعبه وعن المجتمع برمته.

نحن نساء الشهباء بكافة المكونات وانطلاقًا من الحملة التي أُعلن عنها مؤخرًا وانضمامنا لها، والتي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني تحت شعار "كفى للعزلة والاحتلال الفاشية حان وقت الحرية"، وأيضًا حملة حركة المرأة الكردستانية "حماية المرأة حماية المجتمع" اللتان اتخذتا من كسر العزلة خطوة أولية، نعلن عن الانتهاء من حملة التواقيع، حيث شارك فيها عامة الشعب من عرب وكرد وتركمان وعبروا عن استيائهم من العزلة على القائد.

لذا نحن مجلس المرأة الحرة للشهباء، وكافة المكونات الموجودة على أرض الشهباء ندين ونستنكر بشدة، كافة القوى الظلامية المتآمرة والقوى المساندة للعزلة، وننادي العالم أجمع للوقوف في وجه هذه السياسات وتوحيد صفوفه في سبيل القضاء على سياسة الإبادة التي تمارسها الدولة التركية بحق الشعوب والقائد عبد الله أوجلان.

وإصرارًا منا على حريته الجسدية نرسل مطلبنا هذا إلى الجهات المعنية والمنظمات الدولية لفك العزلة عن قائدنا الأممي القائد عبد الله أوجلان".

(كروب/س و)

ANHA