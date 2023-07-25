مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل يفتتح معرض فني في حلب

أعلن مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل، في الثامن من شهر تموز الحالي إطلاق حملة سياسية اجتماعية توعوية، مدتها شهر ونصف.

وضمن سياق هذه الحملة نظم مجلس الحزب في حلب اليوم معرضاً للرسومات شارك فيه العشرات من النساء والأطفال، وذلك في حديقة عفرين الواقعة بحي الاشرفية بمدينة حلب، وذلك تحت شعار" المرأة الواعية أساس بناء العائلة الديمقراطية".

تضمن المعرض عرض حوالي الـ 100 صورة مرسومة تدل كل منها على موضوع معين فمنها ما يدل على صون حرية المرأة والأخرى تشير إلى ضرورة التكاتف وتحرير المناطق المحتلة وغيرها من المواضيع.

بدأت فعالية المعرض بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل بحلب هناء كردوش أشارت في مستهلها إلى أن المرأة السورية نالت النصيب الأكبر من مخرجات الحرب من قتل وتشريد واختطاف وحرمانها من حقوقها.

وأكدت هناء بأنه بالرغم من كل الصعوبات استطاعت المرأة الواعية والمنظمة خطو خطوات جدية لأنها أساس المجتمع ومن دونها لا تصح الحياة الحرة التشاركية.

في نهاية حديثها ثمنت هناء جهود النساء الطليعيات الرائدات اللاتي يناضلنا على خلق مجتمع متعافي من كل الأمراض الاجتماعية.

ليتم بعدها تقديم عروض للرقص الفلكلوري من قبل فرقة ( Stêrkên Efrînê) التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن.

ولتختتم الفعالية بتكريم الشابات والأطفال المشاركين في رسم لوحات المعرض من قبل مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل.

(م ع/سـ)

ANHA