مجلس المرأة السورية يقيم احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتأسيسه

أقيمت اليوم احتفالية في حديقة دريم لاند بمدينة قامشلو وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس مجلس المرأة السورية. وحضر الاحتفالية عضوات مؤسسات وتنظيمات المرأة في شمال وشرق سوريا، عضوات مكاتب المرأة في الأحزاب السياسية وأعضاء حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM.

تحدثت في الاحتفالية المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات ورحبت بالضيوف وأوضحت أنه بفضل تضحيات آلاف النساء تمت تقوية مجلس المرأة السورية، وقالت:" النساء في مجلس المرأة السورية عملن من أجل تقوية السلام والأخوة وإيقاف الحرب. وشاركت النساء عن طريق المجلس في الساحة السياسية وعملن من أجل حلول لمستقبل سوريا".

وانتهت الاحتفالية بصوت فرقة "بيت الأصيل" من الطبقة والفنانين دانيش بوطان ونسرين بوطان وعقد حلقات الدبكة.

وتأسس مجلس المرأة السورية عام 2017 في منبج خلال مؤتمر تأسيسي عقد تحت شعار " المرأة المنظمة أساس بناء سورية ديمقراطية تعددية لا مركزية" ويشارك المجلس في الفعاليات المحلية على مستوى سوريا والمستوى العالمي لإيصال صوت المرأة السورية ومعاناتها ومطالبها إلى العالم.

(م م)

ANHA