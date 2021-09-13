مجلس المرأة السورية يحتفل في حلب بذكرى تأسيسه

وأقيمت الاحتفالية في قاعة الاجتماعات لمجلس المرأة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، بحضور عضوات مؤتمر ستار ومجلس المرأة، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجلس العام في الحي.

في البداية، رحّبت الإدارية في مجلس المرأة، هيفاء حسن، بالحضور. ثم قرأت النظام الداخلي للمجلس.

بدورها، تطرقت عضوة مجلس المرأة السورية، نور حسين، إلى الإنجازات التي حققها المجلس طيلة سنوات تأسيسه، وما حققته المرأة خلال مسيرتها النضالية، وقالت: "شاركت المرأة في جميع المجالات، وعملت على تغيير النظرة التقليدية، وتمكنت من الدفاع عن نفسها ضد كل أشكال العنف واللا مساواة".

وشدّدت نور في حديثها، على ضرورة أن يكون للمرأة دور وصوت في مراكز صنع القرار، والمشاركة في حل الأزمة السورية بما يضمن حقوقها.

وأشارت نور حسين في سياق حديثها، إلى أن مجلس المرأة السورية يعمل على تحقيق الوحدة والتسوية والتضامن النسوي السوري، وتوحيد طاقات المرأة السورية، وتمكينها للوصول إلى مجتمع ديمقراطي يضمن حقوق المرأة.

في الختام، هنأ الضيوف المشاركون في الاحتفالية تأسيس مجلس المرأة السورية. لافتين إلى أن الإنجازات التي حققتها المرأة على مدى أربع سنوات، أثبتت دورها في مواصلة طريق النضال والمقاومة ضد كافة الأنظمة الاستبدادية والذهنية السلطوية.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل المشاركين.

هذا، وتأسس مجلس المرأة السورية في الـ 8 من أيلول / سبتمبر، من العام 2018، خلال مؤتمر تأسيسي أُقيم في مدينة منبج. ومنذ تأسيسه بذل جهداً كبيراً، عبر تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ودورات تدريبية، تهدف إلى التوعية والتثقيف القانوني وتعزيز حقوق المرأة.

(ح م/س و)

ANHA