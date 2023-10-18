مجلس المرأة السورية يدين استهداف مستشفى المعمداني في غزة ويؤكد أنه تطور خطير

أصدر مجلس المرأة السورية اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، وصلنا نسخة عنه، جاء في:

"يدين مجلس المرأة السورية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التى ارتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي أدى إلى وفاة المئات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومصابون ونؤكد أن هذه الجريمة اعتداء وحشي والذي يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني وأن هذا تطور خطير؛ لذا نناشد المجتمع الدولي التخلي عن الازدواجية والمعايير الانتقائية في تطبيق القانون الدولي الإنساني عندما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية ويتطلب موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين العزل".

(ف)