مجلس المرأة السورية يدعو إلى توحيد المواقف لإخراج تركيا من سوريا

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس المرأة السورية، أمس (6 تشرين الأول الجاري)، ووصلتنا نسخة عنه.

أوضح مجلس المرأة السورية في مستهل بيانه: "على مر ثلاثة عشر عاماً كانت وما تزال سوريا تشهد عدواناً وجرائم وحشية بحق الأرض والشعب من احتلال، وقتل، وتهجير، وتدمير للبنى التحتية، وتغيير ديمغرافي وتفكيك فسيفساء الشعب السوري".

وأضاف المجلس: "وفي هذا المضمار يعبّر مجلس المرأة السورية عن حزنه وإدانته للهجوم "الإرهابي" غير المسبوق الذي استهدف حفلاً لتخريج ضباط في الكلية الحربية"، الخميس (5 تشرين الأول) أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط الكلية وأهاليهم بينهم نساء وأطفال".

وأشار المجلس في بيانه إلى تزامن قصف الكلية الحربية في مدينة حمص، مع القصف الجوي لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقال إنها "مجزرة وحشية تضاف إلى سلسلة المجازر اللا إنسانية واللاأخلاقية، وتؤكد أن عدو الشعب السوري واحد وله أطماع وأهداف واحدة".

وشدد بالقول: "علينا أن نوحد موقفنا ضد العدوان الغاشم وإخراجه من الأراضي السورية، وتصعيد وتيرة النضال حتى بناء سوريا ديمقراطية موحدة أرضاً وشعباً".

وأعرب مجلس المرأة السورية، عن تضامنه مع عائلات الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

(ي م)