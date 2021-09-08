مجلس المرأة السورية.. مسيرة زاخرة للوصول إلى كل السوريات ونساء الشرق الأوسط

تأسس مجلس المرأة السورية في 8 أيلول/سبتمبر عام 2017 في مدينة منبج خلال كونفرانس تأسيسي نظم تحت شعار "المرأة المنظمة أساس بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية" حضره أكثر من 224 امرأة على مستوى سوريا من منظمات نسائية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات نسوية مستقلة.

وشارك المجلس في نشاطات محلية واسعة داخل سوريا، وكذلك في نشاطات دولية وإقليمية لإيصال صوت السوريات ومعاناتهن ومطالبهن إلى المنابر الدولية، كما شارك في النقاشات المطروحة حول الحل السياسي في سوريا بجدارة لافتة.

ويصادف، اليوم، الذكرى الرابعة لتأسيس مجلس المرأة السورية. وحول تأسيسه، أجرت وكالتنا لقاءً مع المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية، لينا بركات.

بيّنت لينا بركات في بداية الحديث أن مجلس المرأة تأسس في ظروف عصيبة من عمر الأزمة السورية وفي الوقت الذي تفاقمت فيه معاناة المرأة.

وقالت: "لم تكن قضية المرأة مرتبطة بالأزمة السورية فقط، فقضية المرأة ومشاكلها والانتهاكات التي تتعرض لها موجودة منذ عقود، لذلك كان لا بد للمرأة أن تقف على قدميها وتدافع عن نفسها ضد كل ما تتعرض له، سواء من التنظيمات المتطرفة أو من الحرب، ومن هذا المنطلق سعينا إلى جمع النساء تحت مظلة مجلس المرأة السورية لصون حقوقها".

مسيرة المجلس زاخرة

لينا بركات أكدت في سياق حديثها أن مسيرة مجلس المرأة السورية عبر سنوات كانت زاخرة بالأعمال والإنجازات تمكن من خلالها من العمل على حرية المجتمع وتحقيق نظام ديمقراطي.

وأضافت "من أبرز الأعمال والنشاطات التي قام بها المجلس افتتاح دورات حول المواضيع السياسية التي تخص مستقبل سوريا، مثل التفاوض والحشد والمناصرة والعملية السياسية في جنيف والمرحلة الانتقالية والدستور والانتخابات والإصلاح الأمني والحوكمة والأنظمة الداخلية، بالإضافة إلى المشاركة في الأعمال الثقافية والاجتماعية والفنية وعقد الندوات والمنتديات التي ناقشت أهمية دورها في السلم المجتمعي وصنع السلام".

إيلاء الأهمية للمخيمات

أولى مجلس المرأة السورية أهمية خاصة للمخيمات، خاصة مخيم الهول، وأقام العديد من دورات إعادة التأهيل والدعم النفسي للنساء والأطفال من قاطني المخيم، وعمل بكل جهد للوصول إلى أكبر شريحة من النساء وجمعهن من كافة المشارب السياسية والاجتماعية والمدنية.

وقالت لينا بركات في هذا الصدد: "عقدنا عدداً من ورشات العمل في المخيمات، حيث تم التركيز على تقديم الدعم النفسي للنساء والعمل على تغيير نمط التفكير المتطرف الذي يحملنه، وعقد منتديات ثقافية تتحدث عن المكونات لتعريف المكونات ببعضها البعض وما زال هذا المشروع مستمراً، بالإضافة إلى ندوات وورشات عمل حقوقية للتوعية السياسية في إطار الانتقال والخروج بالمجتمع السوري من حالة الصراع العسكري إلى التنافس السياسي، والبحث عن مخارج سياسية للوضع الراهن وفق الأطر الدولية والإقليمية المتاحة".

التواصل مع نساء الشرق الأوسط

تمكن مجلس المرأة السورية من التواصل مع النساء في الشرق الأوسط والانضمام إلى مبادرة من أجل الأمن والسلام ومناهضة إبادة النساء، والمؤتمر الثاني للنساء في الشرق الأوسط والتواصل مع منصات خارجية والاتحاد الأوروبي وهيئة المرأة في الأمم المتحدة لإيصال صوت المرأة.

وحول جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المرأة، قالت لينا بركات: "قمنا بإرسال العديد من الرسائل إلى الجهات الدولية والإدلاء بالعديد من البيانات والنداءات من أجل أن يكون هناك تحرك على المستوى الدولي لحماية النساء بشكل خاص والشعب السوري بشكل عام".

وفي ختام الحديث، تمنّت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات التوفيق والنجاح لمجلس المرأة السورية وأشادت بالمقاومة التي تبديها المرأة كل يوم أمام ما تعانيه من تبعات الصراع وما قدمته وما ستقدمه من تضحيات.

(س و)

ANHA