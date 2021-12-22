مجلس المرأة السورية في شمال وشرق سوريا يدين هجمات الاحتلال التركي على زركان وتل تمر

أصدر مجلس المرأة السورية في شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، بياناً كتابياً، استنكر فيه الاعتداءات الوحشية المستمرة لدولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها على شمال وشرق سوريا.

وأشار المجلس في بيانه المنشور على موقعه الرسمي إلى أن الاحتلال التركي يستهدف حالة الأمان والاستقرار التي تعيشها مكونات شمال وشرق سوريا في ظل الإدارة الذاتية، مؤكداً أن الهجمات دليل على عنجهية وشوفينية الدولة التركية التي لا تحترم أي عهود أو مواثيق دولية في ظل الصمت الدولي المريب والملفت تجاه ما يحدث.

وتشهد بلدة زركان وناحية تل تمر التابعتين لمقاطعة الحسكة، منذ أمس الثلاثاء، قصفاً عنيفاً يشنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، بينهم امرأتان، وإصابة 7 بجروح، بينهم 3 أطفال.

وأدان مجلس المرأة السورية العدوان الوحشي للاحتلال التركي على المنطقة. وطالب "المجتمع الدولي بجميع هيئاته بتحمّل مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها".

واعتبر بيان المجلس الهجمات تركيا الاحتلالية استمراراً لسياستها التاريخية العدوانية تجاه الشعوب الأخرى ولتدخلاتها السافرة في شؤون الدول تحقيقاً لأطماعها التوسعية التي لم تعد تخفى على أحد.

كما حمّل مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا "روسيا وأميركا، المسؤولية، كونهما الدولتان الموقعتان لاتفاق وقف إطلاق النار مع تركيا"، ودعت الطرفين "إلى الضغط على دولة الاحتلال التركي لإيقاف عدوانها السافر على شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا والانسحاب من المناطق التي احتلتها والعودة إلى حدودها الدولية؛ لإعادة الأمن والأمان لتلك المناطق".

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصدت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لهجوم بري نفذته جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية أم الكيف في ريف تل تمر، وسط اشتباكات دارت بين الطرفين. ويأتي ذلك تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال.

(ي م)

ANHA